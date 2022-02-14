Sevgililer Günü’ne özel türküler

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Sevgililer Günü Konseri ile izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Sevgililer Günü dolayısıyla özel bir konser verdi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ndeki konsere Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Sarar Grup Protokol Müdürü Alaattin Çoban ve müzikseverler katıldı. Şef Aytaç Karausta yönetiminde düzenlenen konserde koru birbirinden güzel 11 eseri başarı ile seslendirdi. Katılımcıların da türkülere eşlik ettiği konser, alkışlar eşliğinde sona erdi. Konserde seyirciler arasında bulunan Ali Rıza Saltık da bir sürpriz yaparak sahneye çıktı ve Kurusa Fidanın Güllerin Solsa adlı türküyü seslendirdi.

“Sevginin gücüne, sevgiye her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz”

Konser sonunda Başkan Ataç sahneye çıkarak Şef Karausta ve koroyu tebrik etti. Başkan Ataç, “Ülkece yaşam şartlarının ve yaşamanın giderek zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle zor bir dönemde bizlere iyi gelen bir konserde bir araya geldik. Bu güzel konser için tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sevginin gücüne, sevgiye her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun” diye konuştu.