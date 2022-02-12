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Sevgililer Günü satışları kuyumcuları tatmin etmedi

Sevgililer Günü için hediye almak isteyen çiftlerin uğrak noktası olarak bilinen kuyumcular, bu sene yaptıkları kampanyalara rağmen ürünlerine yeteri kadar rağbet görmediği belirtiyor.

ESKİŞEHİR 12.02.2022, 11:36 12.02.2022, 11:48
Sevgililer Günü satışları kuyumcuları tatmin etmedi

Sevgililer Günü için hediye almak isteyen çiftlerin uğrak noktası olarak bilinen kuyumcular, bu sene yaptıkları kampanyalara rağmen ürünlerine yeteri kadar rağbet görmediği belirtiyor.

Sevgililer Günü’ne kısa bir süre kala birçok çift birbirine hediye almak için çeşitli alternatifleri deniyor. Hediye denince akla ilk gelen kuyumcular da ne kadar bu özel gün için hazırlık yapmış olsa da satışlardan memnun kalmadılar. Enflasyon nedeniyle alım gücü düşen vatandaşların artık eskisi kadar değerli ürün talep etmediğini söyleyen kuyumcular, pırlanta yüzüklerin yerini 14 ayar swarovski taşlı ürünlere bıraktığını kaydetti.

Eskişehir’de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, geçtiğimiz senelerde Sevgililer Günü’nün daha hareketli olduğunu belirtti. Fiyatların daha uygun olduğunu ve insanların alım gücünün de yüksek olmasıyla eskiden daha çok satış yapabildiklerini aktaran Öztürk, “Geçen sene kış şartları da bu yıla göre daha hafif geçmişti. Soğuklar daha azdı. O yüzden harcamalar daha makuldü. Sevgililer Günü de biraz daha yoğun geçiyordu. Altın fiyatları da geçen sene yaklaşık olarak bu rakamlara tekabül ediyordu çok fazla farklılık yok, ama bu seneki bu koşullar değişince otomatikman bu ürünlere talebi yavaşlattı. İnsanlar sevgilisinden ziyade evindeki ihtiyaçlarını karşılamaya bakıyor” diye konuştu.

“Tüm esnaf bu konuda elinden geldiğince kampanyalar ve fiyat indirimi yapıyor”

Belli bir hareketliliğin olduğunu, ancak bunun tatmin edecek seviyeye ulaşamadığını ifade eden kuyumcu Emre Öztürk, “Bu yüzden de tüm esnaf bu konuda elinden geldiğince kampanyalar ve fiyat indirimi yapıyor. Ne kadar fiyat indirimi yapsak da altın belli bir miktar ve maliyeti var. Bunun altına düşme imkânımız yok. Bu sebeple bunlar da sınırlı seviyede kalıyor. Bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz. İşçilik maliyetlerini azaltarak sirkülasyondan kazanmaya çalışıyoruz” dedi.

“Hediye için hafif ürünler tercih ediliyor”

Şubat ayının evlilik tekliflerinin yoğun olduğu bir dönemi kapsadığını dile getiren Öztürk, daha çok pırlanta ve tektaş yüzüklerin ilgi gördüğünü anlattı. Son zamanlarda pırlantanın yerini daha çok 14 ayar tektaş yüzüklere bıraktığını vurgulayan Öztürk, “Geçen sene pırlanta yüzükleri sattığımız 2-3 bin TL’ler, bu sene aynı ayarda 14 ayar pırlanta olmayan swarovski taşlı ürünlere dönmüş durumda. Bu sebepten dolayı müşterilerimiz bu ürünlere yöneliyor. Hediye için hafif ürünler olarak tabir ettiğimiz ve hayalet kolye diye belirtilen ince kolyeler düşünülüyor. İnce yüzükler düşünülüyor. Eskiden iki tane ağır ürün satardık, kâr oranı tabii ki daha yüksekti. Şimdi hem az hem de hafif ürün satıyoruz o nedenle kârımız da düşüyor” ifadelerini kullandı.

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