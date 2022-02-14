Sevgililer Günü pastalarını soran var alan yok

Eskişehir’de bir pastanede Sevgililer Günü için özel olarak yaş pastalar üretildi. Satış ümidiyle ürettikleri yaş pastalar için işletme sahibi Hayrettin Bilmez, “Pastalar çok dikkat çekiyor. Bakan ve soran çok, fakat alan yok” diye dert yandı.

14 Şubat Sevgililer Günü için umutlu olan esnaf farklı ürünlerle özel gün kutlayacak müşterilerine hitap etme çabası gösteriyor. Birçok sektör esnafı büyük umutlarla farklı ürünlerini satışa sunarken, pastaneciler de bu grupta yer aldı. Eskişehir’de bir pastaneci Sevgililer Günü için tasarlanan süslü yaş pastalarla vitrinini süsledi. Maliyetlerden dolayı 85 ile 95 lira aralığında satılan ürünler birçok kişinin ilgisini çekse de vatandaş sadece sormakla yetindi.

“Vatandaş gelip pastaların modellerine bakıyor, fiyatını soruyor ve gidiyor”

Eskişehir’de uzun yıllardır pastane işletmeciliği yapan Hayrettin Bilmez, geçtiğimiz yıllarda daha iyi satış yaptıklarını belirtti. Yüksek maliyetler dolayısıyla fiyatların vatandaşa yüksek geldiğini belirten Bilmez, “Sevgililer Günü için özel yaş pastalar ürettik. Normalinden daha süslü yaptık ve kadınların beğeneceği figürler seçtik. Fakat müşteri fiyatları yüksek bulduğu için satış bizi tatmin etmedi. Maliyetler yükseldiği için geçtiğimiz yılları arar duruma geldik. Vatandaş gelip pastaların modellerine bakıyor, fiyatını soruyor ve gidiyor. Pastalar çok dikkat çekiyor. Bakan ve soran çok fakat alan yok. Geçtiğimiz yılları arıyoruz” ifadelerini kullandı.