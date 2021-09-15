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Şeridin yarısını kaplayan çöp konteynerleri trafiği olumsuz etkiliyor

Eskişehir’de bir caddede neredeyse şeridin yarısını kaplayan çöp konteynerleri araç trafiğini olumsuz ekiliyor.

ESKİŞEHİR 15.09.2021, 10:06
Şeridin yarısını kaplayan çöp konteynerleri trafiği olumsuz etkiliyor

Eskişehir’de bir caddede neredeyse şeridin yarısını kaplayan çöp konteynerleri araç trafiğini olumsuz ekiliyor.

Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda trafik ışıklarına yakın bir noktada konumlandırılan çöp konteynerleri çift şeritli yolu tek şeride düşürüyor. Araç yolunun kenarına yerleştirilen çöp konteynerleri için özel bir alanın yapılmaması, şeridin büyük kısmının kullanılamamasına neden oluyor. Özellikle kırmızı ışık yandığında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor. Sadece araçların geçtiği, yayaların ise erişemediği noktadaki çöp konteynerlerinin konumu kafalarda soru işareti bıraktı.

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