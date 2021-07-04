Serçe sandı ebabil kuşu çıktı

Eskişehir’de bir vatandaş, yürürken yerde bulduğu ve önce serçe sandığı ebabil kuşunu yetkililere teslim etti.

Yaşar Çelik isimli vatandaş, Sakarya Caddesi’nde yürürken yerde bir kuş gördü. İlk başta serçe sanan Çelik, daha sonra kuşun Fil Suresi’nde anlatılan ebabil kuşu olduğunu fark etti. Yardım için birkaç yeri arayan Çelik, ebabil kuşunu evine getirdi. Kuşa su veren Yaşar Çelik, böcek yediğini öğrenince böcek bulup kuşu besledi. Çelik, daha sonra kuşu yetkililere teslim etti.

“Tedavisinin yapılıp doğaya salınmasını istiyorum”

Ebabil kuşunun zarar görmesini istemediğini belirten Çelik, tedavisinin ardından doğaya salınmasını istedi. Çelik, “Sabah erken saatlerde Sakarya Caddesi’nde yürürken yerde bir kuş gördüm. İlk başta serçe sandım. Elime aldığımda serçe olmadığını ve ebabil kuşu olduğunu fark ettim. Ebabil kuşu olduğunu anladıktan sonra birkaç yeri aradım. Kimsede nereye ulaştıracağım hakkında bilgi veremedi. Sonra ben eve getirdim. Biraz su verdim. Böcek yediğini öğrendim ve o şekilde besledim. Kuşun zarar görmesini istemiyorum ve bir an önce tedavisinin yapılıp doğaya salınmasını istiyorum” diye konuştu.