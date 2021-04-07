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Serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası arasında gerçekleştirilen Yetki Devri Protokolü ile sahipli kedi, köpek ve gelincikler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yanı sıra Serbest Veteriner Hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi.

ESKİŞEHİR 07.04.2021, 16:44
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Serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası arasında gerçekleştirilen Yetki Devri Protokolü ile sahipli kedi, köpek ve gelincikler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yanı sıra Serbest Veteriner Hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği” kapsamında ülke genelindeki tüm sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınması amacıyla 2021 yılı içerisinde sahipli köpekler, 2022 yılı içerisinde ise sahipli kedi ve gelincikler mikroçip uygulamasıyla kimliklendirileceğini açıkladı. Bu kapsamda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası arasında Yetki Devri Protokolü gerçekleştirildi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler’in imzaladığı protokol çerçevesinde kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi işlemleri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yanı sıra serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildiği ifade edildi.

İmzalanan Yetki Devri Protokolü sayesinde Eskişehir’de ev hayvanı kimliklendirilmesi işlemlerinin daha çok teknik personelin katılımı ile daha hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor.
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