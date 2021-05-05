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Semt pazarları cumartesi günleri açık olacak

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki pazar yerleri, İçişleri Bakanlığı kararnamesine göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.

ESKİŞEHİR 05.05.2021, 13:53
Semt pazarları cumartesi günleri açık olacak

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki pazar yerleri, İçişleri Bakanlığı kararnamesine göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı valiliklere "Pazar Yerleri" konulu bir kararname gönderdi. Gönderilen kararnameye göre; 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

Odunpazarı’nda 14 Pazar yeri açık olacak

Odunpazarı Belediyesi de kararname doğrultusunda semt pazarlarının kurulacağını günlerde düzenlemeye gidildiğini açıkladı. 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri Odunpazarı Bölgesi’nde 14 mevcut Pazar yerinin açık olacağını duyuran Zabıta Müdürlüğü yetkilileri; Yıldıztepe, Gündoğdu, Ömür, Emek, Yenidoğan, Vişnelik, Ihlamurkent, Odunpazarı, Erenköy, Kırmızıtoprak, Gökmeydan, 75. yıl, Yenikent ve Çankaya Semt Pazarlarının 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını belirtti.

Kurulan pazarlarda, pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapabilmesi için yaptıkları denetimlere devam edeceklerini kaydeden Odunpazarı Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için de gerekli tedbirlerin alınacağının altını çizdi. Yetkililer Pazar yerleri içerisindeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyeceğini de belirtti.
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