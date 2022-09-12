Sempozyumda Coşkun Sabah ile nostalji akşamı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu çerçevesinde usta sanatçı Coşkun Sabah Eskişehirliler ile buluştu.

Usta sanatçı Coşkun Sabah, konser programı çerçevesinde birbirinden güzel şarkıları ile eski fabrika alanını dolduran vatandaşlara nostalji dolu bir akşam yaşattı. Şarkılarını vatandaşların arasında gezinerek söyleyen Sabah, birçok eserin yanı sıra unutulmaz şarkısı Anılar’ı da seslendirdi. Müzikseverlerin Sabah’a ilgisi yoğun olurken, şarkılara da hep bir ağızdan eşlik edildi.

“Müzik ve sanat kültürü çok yüksek bizim insanımızın”

Sanatçıya Eskişehirliler adına teşekkür eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Güzel bir gecede birlikteyiz. Eskişehirliler de çok güzel ve bu alanları doldurmayı çok iyi biliyorlar. Müzik ve sanat kültürü çok yüksek bizim insanımızın, gelen sanatçının kıymetini bilen insanlar. Bir sempozyum alanımız var, yanında da müzik var ve bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Bir yandan da artık insanlarımız moral arıyor. Bizim geçmişimizde çok güzel kültürler var, mesela 10 yıl boyunca rahmetli İnci Çayırlı’nın korosu kentimizde faaliyet gösterdi. Kendisini rahmet ve sevgi ile anıyorum. Eskişehir halkı çok farklıdır” diye konuştu.

Başkan Ataç, programa katılan vatandaşların, “En büyük başkan bizim başkan” tezahüratı üzerine ise “Sağ olun, sizin büyüklüğünüz bizleri buralara getiriyor, başka bir şey değil. Bizlerin birbirimize yaklaşımımız, kentimize verdiğimiz değer olmasa bu makamlarda oturamayız. Eskişehir halkı çok farklıdır. Yeniliği seven, destekleyen bir halktır. Bu yüzden Eskişehir’in yıldızı, Türkiye’nin en üst seviyelerinde” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç, daha sonra Sabah’a çiçek takdim etti ve konser, alkışlar eşliğinde son buldu.