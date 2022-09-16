Sempozyum Vedat Sakman ile final yapacak

Tepebaşı Belediyesi 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun kapanışı usta sanatçı, şarkı yazarı, müzik yapımcısı ve gitarist Vedat Sakman konseri ile yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 15.’sini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun kapanışını özel bir konser ile yapmaya hazırlanıyor. Sevilen sanatçı, şarkı yazarı, müzik yapımcısı ve gitarist Vedat Sakman, sempozyumun kapanış töreninde Eskişehirliler ile buluşacak. Sanat etkinlikleri doğrultusunda heykel çalışmaları, sergiler, sanatçı sunumları, torna yarışmaları ve sosyal etkinlikler doğrultusunda da el emeği ürünler satış noktaları, çocuk oyun parkı, yemek yarışmaları, konserler ve çocuk atölyeleri gibi pek çok aktiviteyi bünyesinde barındıran sempozyum, düzenlenecek kapanış töreninde de kent halkına keyifli bir akşam yaşatacak.

15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapanış töreni, 17 Eylül Cumartesi günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm Eskişehir halkını, kapanış töreni ve Vedat Sakman konserine davet etti.