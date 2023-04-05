Sektörlerin dijitalleşmesi kitap evlerini olumsuz etkiledi

Eskişehir’de pandemi sonrasında yaygınlaşan internet alışverişi, fiziksel kitap satışlarını düşürünce sahaflar boş kaldı.

Gelişen teknolojiyle birlikte sektörlerin dijitalleşmesi ve pandemi sonrasında yaygınlaşan internet alışverişi kitap evlerini olumsuz yönde etkiledi. İnternetten kitaplara daha kolay ve ucuza ulaşabilen vatandaşlar, kitapçıların dükkânlarını boş bıraktı. Eskiden kitap evlerinde bazı zamanlar uzun kuyruklar oluşurken, artık çoğu vatandaş kitaplarını internet yoluyla temin ediyor. Müdavim müşterilerin ise her şeye rağmen dükkânlara gelmekten vaz geçmediğini kaydeden esnaf, özellikle gençlerin internet alışverişini daha fazla tercih ettiğini dile getirdi. Eskisine göre dükkânların boş kalmaya başladığına dikkat çeken sahaf çalışanı, kitap evlerinden kitap alınmasının daha değerli olduğunu belirtti.

“Müşterilerimiz kitap almak için dükkânları doldururdu, artık eskisi kadar gelmiyorlar”

Eskişehir’deki bir kitap evinde çalışan Burhan Sancaklı, dijitalleşen piyasanın kitap evlerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Son dönemlerde kitap evlerinde vakit geçiren kişi sayısının azaldığını ifade eden Sancaklı, “Dijitalleşen piyasa, bütün sektörlerde olduğu gibi bizim işlerimizde de olumsuz denilebilecek etkileşimlere sebep oldu. Pandemi süreci ve sonrasında internet alışverişinin yaygınlaşması kitap sektörünü etkiledi. Vatandaşlar internet alışverişiyle kitaplara daha kolay ve daha ucuza ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bizim fiziksel kitap satışlarımız azaldı. Önceden internet satışları daha az kitleye hitap ederken, bugün daha fazla tercih ediliyor. Müşterilerimiz kitap almak için dükkânları doldururdu, artık eskisi kadar gelmiyorlar. Tabii müdavimlerimiz bir sahaftan kitap almayı daha çok tercih ediyorlar çünkü internet alışverişinin onun yerini dolduramayacağının farkındalar. Ancak gençler arasında bu durum pek öyle değil, onlar internet üzerinden alışveriş yapıyorlar. İnsanlar alacakları kitabı internetten 3-5 lira daha ucuza temin ediyor olabilirler fakat kitabın kitap evlerinden alınması daha değerlidir” dedi.