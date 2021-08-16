Şeker hastaları için uzmanından önemli uyarı

Yaz aylarında su tüketiminin önemine değinen Uzm. Dr. Burcu Aydemir Efelerli, özellikle şeker hastalarının vücuttaki su dengesine dikkat etmesi gerektiğine dair uyarılarda bulundu.

Eskişehir Acıbadem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, özellikle hava sıcaklıklarının yüksek olduğu yaz aylarında su tüketiminin önemli olduğunu ifade etti. Kış aylarının aksine yazın terleme yoluyla da sıvı kaybı yaşandığından vücuttaki suyun giriş ve çıkış dengesinin iyi ayarlanması gerektiğine değinen Uzm. Dr. Efelerli, şeker hastalarının bu dengeye özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

“Şeker hastaları için su tüketimi en az diyetleri kadar önemli”

Konuyla ilgili konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, kandaki şeker miktarını dengelemek açısından su tüketiminin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Şeker hastalarının olağan diyetlerine dikkat ederken su tüketmeyi de ihmal etmemeleri gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Efelerli, “İdrar çıkışınız varsa günde en az 8-9 bardak sıvı alımı önemlidir. Şeker hastaları için sıvı alımı özellikle çok önemli. Bir reçeli sulandırmak gibi düşünelim. Şekerli bir şeyi sulandırırsanız şerbet olur. Siz bunu iyi sulandıramazsanız kanınızdaki glikoz olduğundan daha çok yükselebilir. Bu mantıkla siz eğer sıcakta çok su kaybederseniz, konsantre kanda şeker yüksekliği olur. Yani şeker hastalarının oral olarak diyetine dikkat etmeleri, ne kadar şekerli mamuller, karbonhidrat anlamında, hamur işi anlamında dikkat ediyorlarsa su tüketimine de dikkat etmeleri gerekiyor. Proteinin fazla alımı, katı yağ, tereyağı, kaymak, kırmızı et gibi çok tüketim yaptığınızda bu da glikoza dönüyor. Früktoz da glikoza dönüyor. Dolayısıyla yediğiniz tüm ürünlere ne kadar dikkat etmeniz gerekiyorsa, bol su tüketmeye de çok dikkat etmelisiniz” diye uyarılarda bulundu.