Şeker Fabrikasından Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel ve Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar’ı makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren fabrikaların yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle temaslarını sürdürüyor. Son olarak Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü’ne yeni atanan Mehmet Yüksel ile Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar ve fabrika yöneticileri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Kente ve şeker fabrikasına dair sohbetin gerçekleştirildiği ziyaretin ardından Mehmet Yüksel, Başkan Ataç’a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nın kent açısından önemine değinerek, fabrika müdürlüğüne yeni atanan Yüksel’e başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.