Şehrin Hastanesi ikinci yılını kutluyor

Eskişehir Şehir Hastanesi sağlık hizmet sunumunun 2’inci yılını tamamlamanın gururunu yaşıyor.

Konuyla ilgili açıklamada, hastanenin bu süreçte özellikli sağlık hizmeti sunumuna, pandemi döneminde de devam ettiği, bununla birlikte üst düzey teknoloji ile çalışan yoğun bakımları ve nitelikli alt yapısı ile COVID-19 sürecinde Eskişehir halkına hak ettiği nitelikli sağlık hizmetini sunma gayretini devam ettirdiği belirtildi. Hastanede 2 yıllık süreçte yaklaşık 3.5 milyon muayeneye ulaştı, 110 bin hastaya yatarak, 80 bin hastaya ise ameliyat alanında hizmet verdi ve yaklaşık yüzde 80 dolulukla çalışmalarını sürdürdü. Özellikli hizmetler bağlamında; El-Cerrahisi/ Replantasyon Merkezi, Onkoloji- Hematoloji Merkezi, Onkolojik Cerrahiler, Kalp Merkezi, Yanık Merkezi, Obezite Merkezi, Anne ve Bebek Dostu Hastane ünvanı ve uygulamaları ile hizmetlerine devam ediyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ‘’Eskişehir halkı bilmelidir ki; Eskişehir Şehir Hastanemiz 2 yıl boyunca her an göreve hazır, verdiği sağlık hizmetinin niteliğini arttırmak için her gün üstüne koyarak çalışan ve çabalayan bir hastanedir. Hastanemizde çalışan sağlık çalışanlarımızın tümü bu başarının mimarıdır. Onlara teşekkür ederim. Bu vesileyle tanıtım filmimizin hayata geçmesinde bizlere destek olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü çalışanlarına teşekkür ederim.’’ şeklinde belirtti.