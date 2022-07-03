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Şehrin göbeğinde moloz yığını

Eskişehir’de kaldırım üzerine bir ağacın altına bırakılan molozlar pes dedirtti.

ESKİŞEHİR 03.07.2022, 09:54
Şehrin göbeğinde moloz yığını

Eskişehir’de kaldırım üzerine bir ağacın altına bırakılan molozlar pes dedirtti.

Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi’nde kaldırım üzerine bırakılan torbalardaki moloz yığını pes dedirtti. Kaldırımda bulunan ağacın gövdesi boyunca yükselen moloz yığını, kaldırımı daralttığı için insanların geçişini de aksattı. Yakında bulunan bir apartman içerisinde yapılan tadilattan dolayı oluştuğu tahmin edilen molozlar saatlerce kaldırımı işgal etti.

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