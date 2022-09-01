Şehrin göbeğinde kaldırıma mobilya yığıldı

Eskişehir’de kaldırıma bırakılan mobilyalar insanların yürüyüşünü aksatırken, kötü görüntülere neden oldu.

İsmet İnönü 1 Bulvarı’nda bulunan bir otelin önündeki kaldırıma yığılan eşyalar yer işgaline neden oldu. Yatak, baza, ayna gibi birçok mobilyanın istiflendiği kaldırımda hiçbir uyarıcı ya da bilgilendirici yazının olmayışı dikkat çekti. Uzun süre kaldırımı işgal eden mobilyalar, insanların yürüyüşünü, olumsuz etkilerken, şehrin merkezinde kötü görüntülere sebep oldu.