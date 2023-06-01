Şehit Melih Özcan İlkokulunda mezuniyet töreni yapıldı

ŞEHİT MELİH ÖZCAN İLKOKULUNDA MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI

ESKİŞEHİR 01.06.2023, 14:56
Şehit Melih Özcan İlkokulunda mezuniyet töreni yapıldı

Günyüzü’ndeki Şehit Melih Özcan İlkokulunda mezuniyet töreni yapıldı.

Okulların kapanmasına az bir zaman kala, ilkokuldan ortaokula geçen öğrenciler için mezuniyet programı yaptı. Günyüzü ilçesi, Gümüşkonak mahallesi Şehit Melih Özcan İlkokulunda yapılan toplantıya veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı gösteriler renkli görüntüler oluşturdu.

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