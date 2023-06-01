Günyüzü’ndeki Şehit Melih Özcan İlkokulunda mezuniyet töreni yapıldı.

Okulların kapanmasına az bir zaman kala, ilkokuldan ortaokula geçen öğrenciler için mezuniyet programı yaptı. Günyüzü ilçesi, Gümüşkonak mahallesi Şehit Melih Özcan İlkokulunda yapılan toplantıya veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı gösteriler renkli görüntüler oluşturdu.