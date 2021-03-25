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Şehit ailesine “Hizmet Anısı” şilti teslim edildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin ailesine, “Hizmet Anısı” Şilti teslim edildi.

ESKİŞEHİR 25.03.2021, 13:55
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Şehit ailesine “Hizmet Anısı” şilti teslim edildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin ailesine, “Hizmet Anısı” Şilti teslim edildi.

Şehir Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci adına, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen “Hizmet Anısı” Şilti, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından şehidin annesi Ayşe Güler ve babası Alişan Kahveci’ye yapılan ziyaret ile teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Şanlı tarihimizin ebedi kahramanları şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnet ve saygı ile anıyor ve emanetlerine sahip çıkıyoruz. Ruhları Şad olsun” ifadelerine yer verildi.
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