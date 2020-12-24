Şehir merkezine yakışmayan görüntü

Eskişehir’in kırsal kesiminde yol kenarlarında, tarım alanlarına yakın bölgede zaman zaman gözlenen hafriyat, moloz ve inşaat atıkları bu defa kent merkezinde görülürken, çevre sakinleri bu sorumsuzların cezalandırılması gerektiğini belirtiyor.

Korona virüs (COVİD-19) tehlikesi nedeniyle temizliğin mutlak önem taşıdığı dönemde; Kurtuluş mahallesi Ziyapaşa caddesi kenarında ve Gürdere sokak ile Saçak sokak arasındaki sahada, hafriyat, molozlar ve inşaat atıkları nahoş görüntüler oluşturuyor. Cadde kenarında ve sokak içinde bu çirkin görüntüler adeta pes dedirtiyor. Hafriyat, moloz ve inşaat atıkları; Kurtuluş mahallesi sakinlerini ve bu bölgede bulunan esnafı da rahatsız ediyor.

Gürdere sokakta dükkânı olan esnaf Osman Acar bu görüntüden rahatsız olduğunu belirterek yaptığı açıklamada, ‘’Esnaf dükkânımın önünde 3 aydır bekleyen hafriyat, moloz ve inşaat atıkları; işlerimizi, maddi ve manevi yönden kazancımızı olumsuz yönde etkiledi. Müşteri potansiyelimiz düştü. Hatta rüzgâr estiği zaman; hafriyat, moloz ve inşaat atıklarının tozları dükkânlarımızın içine kadar geliyor. Eskişehir turizm bakımından hareketli bir şehir. Şehrimize gelecek ve gezecek olan turistleri bu görüntü olumsuz yönde etkileyecektir. Bu hafriyat ve molozların esnaf dükkânlarının önünden kaldırılmasını ve temizlenmesini, sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz’’ dedi.