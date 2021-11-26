Eskişehir şehir merkezinde yaya kaldırımına park eden araç vatandaşları hayrete düşürdü.

Gündüz mesai saatleri içerisinde şehir merkezinde bulunan Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önündeki yaya kaldırımına parkeden araç, oradan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Yaya kaldırımından geçen vatandaşlar, ‘Şehir merkezinde çok sayıda otopark dururken, neden bu araç yaya kaldırımına park etti ve bizim yaya kaldırımından geçişlerimizi zorlaştırdı. Yaya kaldırımına park eden araçlara gereken önlem alınmalı. Bu kadar da olmaz’’ dediler.