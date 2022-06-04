Şehir merkezinde yakalanan 6 kiloluk sazan şaşırttı

Eskişehir’de şehir merkezinde 6 kilogramlık sazan balığının tutulması balıkçıları şaşırttı.

Yeni Mahalleden geçen Porsuk Çayından balık tutmak için giden bir vatandaşın oltasına takılan 6 kilogramlık büyük sazan balığı şaşırttı. Şehir merkezinde olta ile balık tutmaya çalışan vatandaşlar genellikle ufak boyutlu balıklar yakalıyordu. Ancak şehir merkezinde nadir görülen 6 kilogramlık sazan balığı bu sefer oltaya takıldı. Balığı gören balıkçılar duruma şaşırırken, yeniden büyük balık tutmak için oltalarını sulara attı.