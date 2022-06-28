Şehir merkezi mantarlarla doldu

Geçtiğimiz haftalarda şiddetli yağışların etkisi altında olan Eskişehir’de, zaman zaman devam da eden yağışların ardından şehir merkezinin bazı noktalarında mantarlar görülmeye başlandı.

Haziran ayı boyunca şiddetli dolu ve yağışın etkisi altında kalan Eskişehir’de, yağışlardan günler sonra birçok yerde mantarlar ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık bir haftadır şehir merkezinde de yoğun şekilde görülen ve özellikle Porsuk Çayı kenarında ve bazı ara sokaklarda yer alan kaldırımlarda ortaya çıkan mantarlar, vatandaşların da fazlasıyla ilgisini çekmeye başladı.

"Araştırmadan ve bilmeden toplayıp yemek tehlikeli"

Bu mantarların Eskişehir’de Haziran ayı yağmurlarının ardından sık sık görüldüğünü söyleyen Çağlar Saygan, vatandaşların bilinçsiz şekilde toplama yapmamaları gerektiğini söyledi. Saygan, “Geçen haftalarda Eskişehir ciddi şekilde yağmur aldı. Yağmurların ardından iki hafta içinde mantarların ortaya çıktığını fark ettik. Hatta bazı sokakların arasında yer alan kaldırımlarda dahi çıkmaya başlayan mantarlar çok dikkatimizi çekti. Bu mantarlar, genellikle ağaç diplerine yakın yerlerde bitiyor. Bunun nedeni de ağaç diplerinden besleniyor olmaları. Bu yüzden kaldırım veya diğer yerler fark etmeden, ağaç diplerine yakın her yerde bulunuyorlar. Buna rağmen vatandaşlarımızın da çok dikkatli olması gerekiyor bence. Sonuçta araştırmadan ve bilmeden toplayıp yememek lazım” dedi.