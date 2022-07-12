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Şehadet beratı şehit ailesine teslim edildi

Diyarbakır’da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un şehadet beratı, ailesine teslim edildi.

ESKİŞEHİR 12.07.2022, 10:22
Şehadet beratı şehit ailesine teslim edildi

Diyarbakır’da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un şehadet beratı, ailesine teslim edildi.

Eren Abluka-18 Operasyonu’nda Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 22 Haziran tarihinde teröristlerle girilen çalışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un Eskişehir Hava Şehitliği’ndeki kabri, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından ziyaret edildi. Sonrasında şehit ailesinin evine yapılan ziyarette Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un şehadet beratı aileye teslim edildi.

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