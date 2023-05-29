Seçimin sonuçlanmasıyla birlikte Eskişehir sokakları eski sakinliğine geri döndü

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleriyle birlikte partilerin propaganda çalışmalarının sona ermesiyle Eskişehir sokaklarının eski sakinliğine geri döndü.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamaması sebebiyle ikinci tura kalırken, 28 Mayıs’ta nihayet sonuçlar belli oldu. Seçim süresinde yapılan propaganda çalışmaları ve parti yürüyüşleriyle oldukça hareketli günler geçiren Eskişehir sokakları, seçimin bitmesiyle birlikte normale döndü. Seçim sonrası esnafların erken saatlerden itibaren dükkânlarının başına geçtiği görülürken, vatandaşlar seçim atmosferini bir kenara bırakarak normal yaşantısına devam etmeye başladı.