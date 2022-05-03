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Savaştan kaçtı, gitarıyla dünyayı geziyor

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından dolayı ülkesine dönmek istemeyen müzisyen Rus genç, gitarıyla birlikte otostop yaparak doğu kültürünü keşfetmek için yolculuk yapıyor.

ESKİŞEHİR 03.05.2022, 11:01
Savaştan kaçtı, gitarıyla dünyayı geziyor

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından dolayı ülkesine dönmek istemeyen müzisyen Rus genç, gitarıyla birlikte otostop yaparak doğu kültürünü keşfetmek için yolculuk yapıyor.

Türkiye’ye arkadaşını ziyaret etmek için gelen 24 yaşındaki Rus genç Ivan Reznichenko, Ukrayna- Rusya savaşının başlamasıyla birlikte ülkesine geri dönmek istemedi. Bunun yerine uzun süredir gerçekleştirmek istediği hayalini gerçekleştirmek için Eskişehir’e geldi. Otostop yöntemi ile farklı insanlar da tanıyarak yolculuk yapmak isteyen Reznichenko; sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkeleri gezmeyi planladığını söyledi. Bu yolculuk sırasında yanına sadece gitarını alan Rus genç, gezdiği yerlerde yemek parasını çıkarabilmek için de kendi dilinde şarkılar söylüyor. İlk kez Türkiye’ye tatil için geldiğinde Anadolu kültürüyle tanıştığını ifade eden Ivan Reznichenko, insanların misafirperver oluşundan çok etkilendiğini bu yüzden de Orta Doğu’daki ülkeleri gezerek oradaki farklı kültürleri öğrenmek istediğini söyledi. Üniversiteyi bitirdikten sonra otostop ile yolculuk yapmaya başladığına değinen genç gezgin, ülkeleri gezme fikrinin nasıl başladığını şu şekilde anlattı;

“Üniversiteyi bitirdikten sonra bir arkadaşımla birlikte Rusya içinde ilk kez otostop yaptım. Bunu ilk kez yaptığımda çok korkmuştum ancak daha sonra pandeminin başında bunu birkaç kere daha yaptım. Bodrum’da yaşayan bir arkadaşımın yanına Türkiye’ye geldim ve dönmeye hazırlandığım sırada savaş başladı. Ben de o anda önce ülkeleri otostopla gezmeye daha sonra ülkeme dönmeye karar verdim. Türkiye’nin batısından başlayıp doğuya doğru gideceğim. Buradan sonra Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkeleri otostop ile gezmeyi planlıyorum.”

“Biz Ruslar olarak Türkiye’yi sadece denizlerden ibaret sanıyorduk”

Eskişehir’de 3 gün geçiren genç gezgin, şehrin genç yapısından ve insanların güler yüzlü oluşundan etkilendiğini belirtti. Geçmişte Türkiye’yi ise sadece sahil ve deniz ülkesi olarak düşündüğünü ancak şu anda farklılıkların daha da ilgisini çektiğini söyleyen Reznichenko, “Eskişehir çok güzel bir şehir, burada çok fazla genç yüz var ve şehir çok genç. Türkiye’deki farklı şehirlerden bir tanesi. Buradaki insanlar gerçekten çok kibar ve güler yüzlüler. Bugün renkli evlerin bulunduğu Odunpazarı’na gittim ve orası çok güzeldi. Biz Ruslar olarak Türkiye’yi sadece denizler, sahillerden ibaret olduğunu düşünüyorduk ancak burada dağlar, ovalar, köyler gibi çok farklı yerler de var. Türkler gerçekten çok yardımsever insanlar ben burada gitar çalarken yanıma geliyorlar ve aç olup olmadığımı soruyorlar. Rusya’da bu karşılaşabileceğiniz bir şey değil” dedi.

“Avrupa benim için ilgi çekici değil”

Türkiye’deki insanların din ve kültür yapılarının daha farklı olduğunu belirten genç gezgin Avrupa’nın kendi kültürü ile benzer olduğunu düşünüyor. Farklılıkların kendisine zenginlik kazandıracağına inanan Reznichenko, “Avrupa’yı filmlerden biliyorum bu yüzden bana çok sıkıcı geliyor. Avrupa ilgi çekici değil, oradaki toplum yapısını ve insanları merak etmiyorum. Benim için Asya daha ilginç çünkü buradaki insanların genellikle dini yapıları, kültürleri farklı ve geldiğim yere göre daha misafirperverler. Bu gibi farklılıklar ile güzel anılar biriktirmeye çalışıyorum. Ben dağlara çıkıp, köylerde internetsiz yaşayıp buradaki insanlarla sohbet etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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