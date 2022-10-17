Satranç kursuna yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen satranç kursu, 7-12 yaş grubu çocukların katılımı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi kentteki çocukların gelişimine katkı sağlamak üzere gerçekleştirdiği faaliyetlere devam ediyor. 7-12 yaş arası çocuklar için düzenlenen satranç kursu Türkiye Satranç Federasyonu Eskişehir Şubesi ve Eskişehir’de bulunan özel bir AVM’nin iş birliğinde başladı. Kursa katılan 100 çocuk, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavrıyor. Uzman eğitmenler gözetiminde satranç öğrenen çocuklar beyin jimnastiği ve düşünme güçlerini geliştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.