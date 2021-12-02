Satmak için tarihi eserlere müşteri ararken jandarmaya yakalandılar

Eskişehir’de gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 21 adet objeye el konulurken, olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan istihbarat çalışma neticesinde H.K. ve M.Ç.’nin ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları öğrenildi. KOM Şube ekiplerince takibe alınan şüphelilerin Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde olduklarının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

KOM Şube ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan H.K. ve M.Ç.’nin üzerlerinde arama yapıldı. Arama sonucunda 5 adet gümüş yüzük, 1 adet bakır bileklik, 2 adet altın küpe, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan 2 adet bronz heykel, 2 adet değerli taş, 1 adet gümüş sikke, 1 adet gümüş kolye, 1 adet broş, 1 adet mühür, 1 adet metal anahtar ve 4 adet metal obje ele geçirildi. Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 21 obje Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayla ilgisi bulunan H.K. ve M.Ç. hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.