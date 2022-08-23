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Sarmaşıklar 4 katlı binanın çatısına kadar uzandı

Eskişehir Tepebaşı bölgesinde 4 katlı bir binanın bahçesinde yetişen sarmaşık bitkisi, çatıya kadar uzanan dallarıyla görenleri mest ediyor.

ESKİŞEHİR 23.08.2022, 09:32
Sarmaşıklar 4 katlı binanın çatısına kadar uzandı

Eskişehir Tepebaşı bölgesinde 4 katlı bir binanın bahçesinde yetişen sarmaşık bitkisi, çatıya kadar uzanan dallarıyla görenleri mest ediyor.

Eskibağlar mahallesi Kırımlıer sokak üzerinde bulunan apartmanın yanında uzayan sarmaşık, betonarme yapıların arasında görenlerin dikkatini çekiyor. Apartmanın bahçesinde yetişen sarmaşıklar, 4 katlı binanın çatısına kadar uzanarak, oradan geçenlerin dönüp bir daha bakmasına neden oluyor. Oldukça yoğun olan sarmaşıklar, git gide apartman duvarlarını kaplıyor. Apartmana uzaktan bakıldığında çatıda adeta çimen görüntüsünü andırıyor. Apartman sakinleri sarmaşığın bakımlarını düzenli yaparak ilerleyen dönemde duvarların tamamen sarmaşık ile kaplı olmasını istediklerini belirtti.

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