Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıcakaya ilçesi Mayıslar mahallesinde incir fidan teslim töreni düzenlendi.

Mayıslar mahallesindeki Kadın Çiftçi Eğitim Merkezinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi çerçevesinde desteklenen “Sarıcakaya’da İncir Yetişiyor Projesi” için fidan teslim törenine, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Haydar İpek, projede görevli il ilçe müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, "Eskişehir’de ilkbahar döneminde uygulanmak üzere desteklenmeye hak kazanan 3 proje arasında olan “Sarıcakaya’da İncir Yetişiyor Projesi” yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25 çiftçi katkısı ile uygulanmakta olup toplamda 80 bin TL değerinde bir projedir. 3 bin 29 adet incir fidanının 152 dekar alanda dikimi 134 çiftçi ile birlikte yapıldı. Çeşit ismi “Bursa Karası” olup genellikle taze tüketilen bir meyvedir. Bazı bölgelerde kuru olarak da tüketilmektedir. Meyveleri çok lezzetli olduğu için pazar değeri yüksektir. 2022 yılında pazarlarda kilosu 35 TL’den alıcı bulmuştur." denildi.