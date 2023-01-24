Sarıcakaya’da 2. Etap TOKİ hazırlıkları

Sarıcakaya Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile ilçede yapımına başlanan 77 konutun inşaatı hızla yükseliyor. Belediye Başkanı Hüseyin Çam, yapımı devam eden ilk etap TOKİ inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Meclis üyesi Sedat Yıldız ve Belediye Fen İşleri Müdürü Murat Sezgin ile birlikte ilçede yapımı hızla devam eden TOKİ inşaat alnını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Çam, ilçenin konut ihtiyacının göz önüne alınarak bu hizmetin sağlandığına vurgu yaptı. 2. etap çalışmalarının da çok yakında başlayacağı mesajını veren Çam, “Şuan ilk etap çalışmalarımız 10 bin metrekarelik bir alanda yürütülmektedir. Bu alanda toplamda 77 konut ve 4 dükkan yapılacak. 32 adet 3+1daire ve 45 adet de 2+1 daire olmak üzere 10 dönüm arazi üzerinde 5 blok kurularak çalışmalar yürütülmektedir. Geçtiğimiz günlerde de ilk etap kura çekimleri gerçekleştirildi. Tekrar kurada konut hakkı kazanan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

TOKİ konutlarının beklenen bir hizmet olduğunu da aktaran Çam, 2. etap çalışmalarının da yakın bir zamanda faaliyete geçeceğini söyledi. Çam, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede ilçemizin bu ihtiyacını karşılamak adına desteklerini esirgemeyen hükümetimize, bakanlıklarımıza, milletvekillerimize ve parti başkanlarımıza ilçe halkımız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bu önemli projemizin başlangıcı için bismillah dedik ve şu an itibariyle de konutlarımız kendini göstermeye başladı. Mahalle konseptli olan konutlarımızın yerleşim alanı, dükkânları, camisi, meydanı, parkları, peyzajı ve sosyal donatılarıyla nitelikli bir sosyal çevre imkânı sunacaktır. Doğalgaz hatlarından tutunda kanalizasyon hattına kadar gereken ne varsa bu yönde çalışmalarımız da devam etmektedir. Burası ilçemize değer katacak yeni bir yaşam merkezi konumunda olacaktır.”