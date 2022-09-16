Sarıcakaya ve Mihalgazi’de termometreler 40 dereceği geçecek

Eskişehir’de bugün hava sıcaklığının önemli ölçüde artması beklenirken Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Eskişehir genelinde hava sıcaklığının 3-5 derece artması bekleniyor. Bölge genelinde hava durumunu az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde hava sıcaklığının öğle saatlerinde yer yer 35 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise hava sıcaklığının 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıkların sebep olabileceği olumsuz etkilere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.