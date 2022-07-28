Sarıcakaya ve Mihalgazi yanacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Eskişehir’de bugün hava sıcaklığının önemli ölçüde artacağı belirtilirken Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde en yüksek hava sıcaklığının 43 derece olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir genelinde bugün hava sıcaklığı 2-4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Eskişehir’in merkez ilçeleri olan Odunpazarı ve Tepebaşında hava sıcaklığının 36 dereceyi görmesi bekleniyor. Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise hava sıcaklığının 42-43 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Az bulutlu ve açık olması beklenen sıcak havada vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıkların sebep olabileceği olumsuz etkilere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.