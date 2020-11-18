Sarıcakaya Belediyesi’nden ücretsiz tablet

Sarıcakaya Belediyesi, Kovid-19 sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla ‘Bir tablet bir gelecek’ sloganı altında öğrencilere ücretsiz tablet dağıttı.

Sarıcakaya Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için ‘Bir tablet Bir Gelecek’ sloganı adı altında çalışma başlattı. Eğitime Tam Destek projesi kapsamında tableti olmayan 8 öğrenciye Belediye Başkanı Hüseyin Çam tarafından tabletleri hediye edildi. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, konuyla ilgili olarak “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın pandemi sürecinde eğitimlerinden mahrum kalmaması ve onlara daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek bizlerin en temel vazifelerinden biridir. Her sahada ülkesinin ve yaşadığı ilçenin kalkınmasında ve yükselmesinde lokomotif vazifesi gören gençlerimizdir. Bu zorlu süreçte ‘Bir tablet bir gelecek’ sloganı adı altında öğrencilerimizin sıkıntısız bir şekilde eğitimlerine devam edebilmesi ve katılımlarının artırılması için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Eğitim hayatında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Tabletlerine kavuşan öğrenciler, mutlu olduklarını dile getirerek, kendilerine bu imkanı sunan Belediye Başkanı Çam’a teşekkür etti.