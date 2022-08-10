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Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de bir tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

ESKİŞEHİR 10.08.2022, 11:21
Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de bir tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Kütahya-İnönü kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durak G. idaresindeki 06 DBN 590 plakalı tır, sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Durak G., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla inceleme başlatıldı.

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