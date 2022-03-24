Saraç, öğrencilere iş hayatına ilişkin önemli bilgiler verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı açılış dersine konuşmacı olarak katılan Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, insanın kendisini geliştirmesinin çok değerli olduğunu belirterek, “İnsanın en büyük sermayesi kendi markasını oluşturmasıdır” dedi.

Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı açılış dersine konuşmacı olarak katıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Tiltay ve akademisyenlerin de yer aldığı derste ilk olarak iş tecrübeleri, bilgi ve deneyimlerini aktaran Başkan Vekili Metin Saraç, öğrencilerin hayallerinin arkasından gitmesini gerektiğine dikkat çekti. Başarıya gidilecek yolda fedakarlıkların yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Saraç, “Hedeflerinizi ve yapmak istediklerinizi mutlaka yazılı hale getirin ve belirli sürelerle bu hedeflerinizi hep kontrol edin” diye belirtti.

“Hayali olmayan insanın başarılı olma şansı yok”

“Sürekli kendinizi geliştirin, hayallerinizin peşinden koşun” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Saraç, “Herkes hedefleri oranında ve yaptığı fedakârlık oranında başarılı olabiliyor. Mutlaka kendinize hedefler koyun. Hedefiniz varsa başarılı olursunuz. Hedef içinde ise hayaliniz olması lazım. Hayali olmayan insanın başarılı olma şansı yok. Hayalleriniz ne kadar büyükse hedeflerinize gitmeniz o kadar net ve hızlı olacaktır. Hedeflerinizi ve yapmak istediklerinizi mutlaka yazılı hale getirin ve belirli sürelerle bu hedeflerinizi hep kontrol edin. Bu alışkanlığı edindiğinizde birçok hedefinizi zamanla gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz” diye konuştu. Saraç, eğitime çok önem verdiğini, eğitilmemiş toplumun kendini geliştirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

“İnsanın en büyük sermayesi kendi markasını oluşturmasıdır” diyen Başkan Vekili Saraç, “Ne iş yaparsanız yapın işinizi doğru yapın. Dürüst olun. İşini doğru yapan ve kendini geliştiren her zaman kazanır. İnsanın en büyük sermayesi kendi markasını oluşturmasıdır. Sosyal olun, kültürel olun, kendinizi doğru ifade edin. Her alanda akılcı, planlı ve programlı hareket edin. Günlük yaşamayın, mutlaka kitap okuyun. Kitap okumak insanın hayal dünyasını ve kendini ifade yeteneğini çok geliştiriyor.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Vekili Saraç, öğrencilerin sorularını yanıtladı.