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“Saraband Dansı’ndan Seçkiler” seslendirildi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü öğretim görevlisi Doç. Ahmet Burak Basmacıoğlu tarafından “Saraband” seçkisi Koral Çalgan Salonu’nda seslendirildi.

ESKİŞEHİR 28.06.2022, 16:12
“Saraband Dansı’ndan Seçkiler” seslendirildi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü öğretim görevlisi Doç. Ahmet Burak Basmacıoğlu tarafından “Saraband” seçkisi Koral Çalgan Salonu’nda seslendirildi.

Barok döneminin önemli bestecilerinden Johann Sebastian Bach’ın süitlerinde kullandığı Saraband Dansları’ndan seçkileri seslendiren Doç. Ahmet Burak Basmacıoğlu, Barok dönemde yaşayan klasik müzik sanatçılarının bu danstan etkilendiğini dile getirdi.

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