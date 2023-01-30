Şapka ve bere satıcılarının umudu kar yağışında

Eskişehir’de mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları şapka ve bere satıcılarının işlerini de olumsuz etkiledi.

Kış aylarında havaların soğuk geçeceğini tahmin ederek ön hazırlık yapan şapkacılar, ellerindeki ürünleri satamadı. Maddi anlamda sıkıntıya girdiğini ifade eden esnaf, yağışların artmasını beklediğini söyledi. Hava sıcaklıkları düştüğü zaman vatandaşlara kışlık malzemeler konusunda yardımcı olmak için esnaf, kar yağmasını umut ederek hazırlık yapmaya devam edeceğini dile getirdi. İlerleyen günlerde ellerindeki ürünleri çıkarmayı amaçlayan esnaf kar yağışı bekliyor. Eskişehir’de esnaflık yapan Halil Öz, havalar soğuk geçmediği için insanların kışlık malzemelere ihtiyaç duymadığını ve almadığını söyledi. Elinde ürün kalmasına rağmen yağış beklentisi sebebiyle yeni modeller getirmeye devam eden Öz, "Kışın sıcak geçmesinin bizim işlerimize olumsuz etkisi oldu. Tabii ki insanlar ihtiyacı olmayan ürünleri almıyorlar. Şu anda şapka satışı durgun. Aynı şekilde atkı ve eldiven gibi ürünler de elimizde kaldı. İşlerin azalması maddi anlamda da bizleri olumsuz etkiledi, parasal olarak sıkıntıya soktu. Yine de yakın zamanda bir kar yağışı beklentisi olduğu için ön hazırlık yaptık" dedi.