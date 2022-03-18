Şanlı zaferin 107. yıl dönümü Eskişehir’de de kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi´nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Hava Şehitliğinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Vali Yardımcıları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Hava Şehitliği’ndeki tören, Şehitlik Anıtı´na çelenklerin sunulmasıyla başlarken, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, şanlı Türk bayrağının göndere çekilmesi ve saygı atışı yapılmasının ardından İl Müftülüğü görevlisince Kur’an-ı Kerim okunması ve dua ettirilmesi ile devam etti.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Gülan ve Belediye Başkan Vekili Ünal, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerine başsağlığı diledi.