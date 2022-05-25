banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
LPG'ye zam kapıda!
LPG'ye zam kapıda!

Sanayinin liderleri açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı verileri esas alınarak yapılan çalışma doğrultusunda Eskişehir, toplamda 54 ürünün üretim kapasitesinde Türkiye birincisi oldu.

ESKİŞEHİR 25.05.2022, 11:50
Sanayinin liderleri açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı verileri esas alınarak yapılan çalışma doğrultusunda Eskişehir, toplamda 54 ürünün üretim kapasitesinde Türkiye birincisi oldu.

TOBB Sanayi Veritabanı dahilinde 2020 ve 2021 verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürünler ve sektörler belirlendi. Devamında ise illerin üretim kapasiteleri tespit edilip karşılaştırıldı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, “Bu yıl üretim ve ihracatta başarılı bir performans sergilemeye devam ediyoruz. Pandemi ve sonrasındaki tüm olumsuzluklara rağmen sanayicimiz üretimde hız kesmiyor. Kapasitemizi artırmak için yeni yatırımlara giriyoruz. Elbette önümüzü daha net görmemiz için enflasyonist ortamın giderilmesi başta olmak üzere talep ve beklentilerimiz de var” dedi.

“Bunu bir kümelenme ve kalkınma modeli olarak kullanmak son derece kritik”

Eskişehir’in Sanayi Liderleri Programı’ndaki durumu hakkında konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir, 176 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle ilk 3 şehirden biri durumunda. Kentimiz elektrikli ev aletleri, motorlu kara taşıtları ve parçaları, demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı, soğutma ve havalandırma ekipmanları, hava taşıtları ve bunlarla ilgili makinelerin imalatı, fırın ve ocak imalatı, seramik, gıda imalatı, metal işleme, plastik ürün imalatı, gıda ve paketleme makineleri, inşaat malzemeleri ve madencilik başta olmak üzere birçok sektörde lider konumda. Toplamda 54 ürünün üretim kapasitesinde Türkiye birincisiyiz. Yine 55 üründe ikinci, 67 üründe üçüncü sıradayız. Değerlendirmeye alınan toplam 3 bin 926 üründen 176’sında önemli bir kapasitemiz olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir tespit. Lider olduğumuz alanlarda uzmanlaşmamızı ve teknolojimizi artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunu bir kümelenme ve kalkınma modeli olarak kullanmak son derece kritik. Gelecek planlarımız ve yatırımlarımız için aslında bize yol gösterecek ve ışık tutacak bir değerlendirme. Eskişehir Sanayi Odası ve kentimizin gelişiminde rol oynayan aktörlerin bu büyük veriyi mutlaka dikkate alması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Büyük veri bize yeni yatırımlarda yol gösterecek”

Programın yeni ve stratejik yatırım kararlarının alınması konusunda yol gösterici olacağını dile getiren Kesikbaş, “Bu program, sanayi kapasite raporları verileri baz alınarak hazırlandı. Kapasite raporlarımızla sanayicilerimizin makine parklarını, istihdam bilgilerini, üretim ve tüketimlerini kayıt altına alabiliyoruz. Bu bizim ve ülkemiz için çok değerli bir bilgi. Yeni ve stratejik yatırım kararlarının alınması noktasında son derece yol gösterici bir program. Potansiyel yatırımcılara ışık tutabilecek önemli bir referans kaynağı. Şehirlerin hangi sektörlerde öne çıktıklarını ve kümelenme oluşumuna gittiklerini görebilecekleri, buna göre de hangi alanlarda yatırım için avantajlı olduklarını tespit edebilecekleri bir sistem” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
18°
açık