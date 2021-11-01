Sanayideki maliyet artışlarının çözümü ihracattan geçiyor

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, sanayide kullanılan doğalgaza gelen zammın ardından yaptığı açıklamada ihracatın önemine değinerek, “Maliyet artışlarının dengeye alınmasının çözümü yine ihracattan geçmektedir” dedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin yayınlanan tarife tablosunda, doğalgazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldığı belirtilmişti. ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, sanayi aboneleri için gelen bu zam üzerine ihracatın önemine vurgu yaparak, sanayicilerin maliyetlerdeki artışın yüzdesini, diğer girdi maliyetleriyle arasındaki dengeyi iyi hesaplamaları gerektiğini ifade etti.

Başkan Seyhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sanayide kullanılan doğalgaza gelen yüzde 48’lik zam ile ürün maliyet hesabının daha hassas yapılasına sebep olmuştur. Sanayicinin, hem içeride hem de ihracatta daha rekabetçi olması için maliyetlerinde endişe etmeden hareket etmesi gerekmektedir. Fakat sanayicilerin 2022 yılı için sunacağı ürün fiyatlarının da dikkatli maliyetlendirilmesi ve uzun süreli fiyat sabitlemesi yapmaması da elzemdir. Eskalasyonda enerji maliyetlerinin yansıması sonrası doğacak artışın yüzdesini, diğer girdi maliyetlerinden nasıl dengelemesi gerektiğini de çok iyi hesaplaması gerekmektedir. Tüm bu maliyet artışlarının da dengeye alınmasının çözümü yine ihracattan geçmektedir” ifadelerini kullandı.