Sanayi ve tarım alanındaki projeler hazır

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehir Ticaret Borsası’nı (ETB) ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir İhtisas Endüstri Bölgesi ve mezbaha projesi değerlendirildi.

ETB Başkanı Ömer Zeydan ile bir araya gelen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş ile Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak, Ömer Benli, şehrin sanayisine güç katacak ve yeni istihdam oluşturacak projeleri de konuştu.

Pandeminin başladığı günden bugüne özellikle sanayi üretiminin ve endüstriyel tarımın çok büyük bir önem kazandığını ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Yaşamın devamlılığı, ekonominin güçlenmesi için sanayi ve tarım politikalarının ne kadar güçlü olması gerektiğini pandemi süresinde daha yakından tanıklık ettik. Diğer yandan şehrimiz ekonomisine güç verecek uygulamalarında bugün Ömer başkanımızla istişare etmiş olduk” dedi.

Borsa’nın Eskişehir’in büyük ihtiyacı olan mezbaha projesini de yakından inceleme fırsatı bulduklarına değinen Kesikbaş, “Bu konuda hazırlanan fizibilite raporu durumu ortaya koyuyor. Kamu marifeti ile işletilen bir mezbaha şehrimizin ihtiyacı var. Projeyi destekliyoruz. Ayrıca böyle bir oluşum hayvancılık sanayisine ve sektörüne de canlılık getirecektir” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ise ülkemizde tarımın güçlü olduğunu ve bu gücün arttırılarak özellikle yeni tarımsal üretim yapanların çoğalması gerektiğini işaret etti.

Borsa olarak önemli projeleri olduğuna değinen Zeydan, “Bunlardan bir tanesi de Et Kombinası diye isimlendirdiğimiz mezbaha projesidir. Şehrimizde buna çok büyük bir ihtiyaç var. Kamu eliyle işletilen bir mezbaha için fizibilite raporlarımızı ve detaylarını ilgili kurum-kuruluşlarla paylaştık. Şehrimiz için gerekli olan mezbahanın hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz” dedi.