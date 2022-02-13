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Sanayi sektörü hız kesmiyor

Sanayi sektöründe büyümenin devam ettiği belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, tüm sektörleri içine alan sanayi üretim endeksinin ortalamada yüzde 14,4 artış gösterdiğini açıkladı.

ESKİŞEHİR 13.02.2022, 13:09
Sanayi sektörü hız kesmiyor

Sanayi sektöründe büyümenin devam ettiği belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, tüm sektörleri içine alan sanayi üretim endeksinin ortalamada yüzde 14,4 artış gösterdiğini açıkladı.

Sektördeki en yüksek artışın yüzde 49,2 ile yüksek teknolojili ürünlerde yaşandığını ve bunu yüzde 22 ile sermaye malının izlediğini ifade eden Kesikbaş, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı aralık ayında imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde arttı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldı” dedi.

“Tüm temel tüketimde KDV yüzde 1’e çekilmeli”

Gıda sektöründeki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin, enflasyonla mücadele için önemli bir adım olduğunu da söyleyen ESO Başkanı Kesikbaş, “Sürekli dile getirdiğimiz enflasyon sorunuyla ilgili olarak oluşturulacak ‘Mücadele Timi’nin olumlu katkılarının olmasını ümit ediyoruz. Odamızın da her platformda altını çizdiği enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesini son derece doğru buluyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, benzer uygulamaların tüm temel tüketim ürünlerinde yaygınlaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz” diye konuştu.

“Destekler umut verici”

Yeni ekonomi paketinde açıklanan KGF destekli yatırım, ihracat ve işletme destek paketleri sanayiciler ve KOBİ’ler için umut verici olduğu değerlendirmesinde bulunan Kesikbaş, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme amacıyla toplam 60 milyar liralık 3 destek paketinin uygulamaya alınacak olmasının üretici firmalar ve KOBİ’ler için önemli bir katkı sağlayacağını işaret etti. Kesikbaş, “Tüketime değil, üretime, yüksek teknolojiye ve ihracata odaklı bu yeni ekonomik paket sanayicilerimizin uzun zamandır dile getirdiği taleplerin karşılanması noktasında ciddi bir adım. 60 milyarlık KGF’nin sanayicimiz için oluşturulan desteklerin başlangıcı olduğunu duymak mutluluk verici” dedi.

“ESO’nun araştırmasında enflasyon endişesi öne çıkıyor”

Ekonomide yaşanan tüm darboğazlara rağmen 2021 yılının üretim sektörü için genel olarak güçlü bir yıl olduğunu bildiren ESO Başkanı Kesikbaş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Son çeyrekte sanayi üretimi ortalamada yüksek bir büyümeyi yakalayarak çift haneli GSYH büyümesi beklentimizin önemli itici güçlerinden biri oldu. Öncü göstergeler, sanayi üretiminde olumlu seyrin 2022’de devam edebileceğine işaret ediyor. Diğer taraftan, ocak ayında doğalgaz ve elektrik temininde yaşanan sorunlar nedeniyle sanayi üretiminde ciddi bir gerileme söz konusu. 2022 yılı geneli için dış talebin artması beklentisi ile özellikle ihracat gerçekleştiren sektörlerde büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte TL’de yaşanan değer kaybının iç talebe çalışan bazı sektörlerde maliyet kalemlerini etkileyebileceğini düşünüyoruz. Eskişehir Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmalarda belirgin şekilde öne çıkan enflasyon endişesi ile tüketimin öne çekilmesi de 2022 yılının büyümesini olumsuz etkileyebilecek baş etken olarak değerlendirilmekte.”

“İhracat odaklı üretime önem verilmeli”

Ana ihracat pazarlarındaki toparlanmanın, sanayi üretimindeki gelişim için en önemli başlıklardan biri olmaya devam edeceğine değinen Kesikbaş, “Sanayi üretiminde, dünya genelinde ılımlı bir tablonun hâkim olması, salgın nedeniyle gerileyen hizmet talebinin mal talebine katkıda bulunması ve salgına dair uzun vadeli belirsizliklerin hafiflemesi sonucu yatırım mallarına olan talebin artması da 2022 yılında imalat sektörüne yansıyacaktır. Önümüzdeki dönemde Omicron varyantına ilişkin gelişmeler, tedarik zinciri dönüşümleri ve emtia fiyatlarındaki seyir yakından takip edilerek kontrol altına alınmalıdır. Sanayinin hız kesmemesine ilişkin destekler ve yapısal ekonomik reformlar devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

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