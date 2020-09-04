Sanayi Odaları Konsey toplantısı yapıldı
SANAYİ ODALARI KONSEY TOPLANTISI YAPILDI
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğinde yapılan TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısına katıldı.
Çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda ESO Başkanı Kesikbaş, Eskişehirli sanayicilerin taleplerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na iletti. Kesikbaş, “Üyelerimiz ile yapılan görüşmeler ve anketler sonucu değerlendirilen talepleri yetkili mercilere aktarmak için çaba sarf etmekteyiz. Bu amaçla TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’nda birçok konuyu dile getirerek üyelerimizin sesi olmaya, taleplerimizi iletmeye devam ediyoruz” dedi.
Online yapılan toplantıda, reel sektörün yaşadığı bölgesel ve genel sorunlar ile Covid-19 sürecinin sanayideki yansımaları değerlendirildi.
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