Sanayi bölgelerindeki güvenlik sorunları ele alındı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından, sanayi tesislerinin güvenlik problemleri konulu toplantı düzenlendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir Sanayi Odası iş birliğinde, ESO Meclis Üyesi ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Özdemirel’in öncülüğünde, sanayi tesislerinin güvenlik problemleri hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. ESO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Eskişehir Sanayi Odası üyeleri güvenlik ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ESO üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantı sonrası yapılan açıklamada, sorunlar ve çözüm önerilerinin ESO öncülüğünde raporlaştırılarak ilgili kurum ve bakanlıklara ileteceği bildirildi.