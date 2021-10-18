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Sanatta gençlik kontenjanı devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, “Genç Bilet” uygulamasıyla sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği çekilişlerde her etkinlik için 5 gence ücretsiz katılım imkânı sağlıyor.

ESKİŞEHİR 18.10.2021, 16:54
Sanatta gençlik kontenjanı devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, “Genç Bilet” uygulamasıyla sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği çekilişlerde her etkinlik için 5 gence ücretsiz katılım imkânı sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, gençlerin sanata katılması ve izlemesi adına desteklerine devam ediyor. Önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıl da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunlarda gençlerin ücretsiz olarak yararlanabilmesi için 5 bilet hakkı sağlanıyor. Genç Bilet etkinliği ile Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çekilişlerde dağıtılan biletlere gençler de yoğun ilgi gösteriyor. Öğrenciler, bütçelerini zorlamadan sanat ile buluşma imkânı buldukları için memnun olduklarını kaydederek, “Böyle bir fırsat sağladığı için başta başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Uygulamanın sürekli ve sadece gençlere özel olması sebebiyle de ayrıca mutluyuz” dedi.

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