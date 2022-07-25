Sanatla iç içe bir enstitü; “Güzel Sanatlar Enstitüsü”

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 30 yıllık geçmişi, birçok anasanat dalında Türkiye’de tek enstitü oluşu ve verdiği mezun öğrencilerin başarısı ile ön plana çıkıyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 30 yıllık tecrübesiyle Grafik Anasanat Dalı, Seramik Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, İç Mimarlık Anasanat Dalı, Çizgi Film (Animasyon) Anasanat Dalı, Resim Anasanat Dalı, Baskı Sanatları Anasanat Dalı, Cam Anasanat Dalı, Müzik Anasanat Dalı, Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Çalgı Yapımı Anasanat Dalı, Sanat Bilimi Anabilim Dalı programlarını bünyesinde bulunduruyor. 11 Anasanat Dalı ve 1 Anabilim Dalı ile Türkiye’deki pek çok Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne örnek teşkil eden bir eğitim sunan Enstitüye emek veren öğretim üyelerinin başında Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selvin Yeşilay, Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Esra Kınıklı Snapper, Öğr. Gör. Ülkü Coşkun yer alıyor.

Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde; güzel sanatların tasarım, müzik ve sahne sanatları alanlarından, Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Heykel, Resim, Seramik, Opera, Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü, Piyano, Tiyatro, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Yaylı Çalgılar olmak üzere 12 Tezli Yüksek Lisans, 11 Sanatta Yeterlik programları ile toplam 23 program yürütülüyor. Programlar; çağdaş dünyanın bir gereksinimi olan algı şeklini bilim, tasarım ve sanat kültürü alanındaki araştırmalar ile temellendiriyor. Bu çerçevede enstitü, sanat alanında kendilerini geliştirmeyi arzu eden bireylerin arayışlarına olanak yaratmanın yanı sıra farklı disiplinlere katkı sağlayarak sanat ve kültürü sistematik bir düzlemde sunuyor.

Pek çok anasanat dalında Türkiye’de tek enstitü

Anadolu Üniversitesi’nin güçlü, yeniliklere açık, eğitim ve araştırma yönüyle ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir üniversite olmasında diğer fakülte, yüksekokul ve enstitülerinin olduğu gibi Güzel Sanatlar Enstitüsünün de büyük payı bulunuyor. Enstütü; tasarım, sanat, müzik ve sahne sanatları alanlarında dinamik kadrosuyla, disiplinlerarası eğitim ve uygulama faaliyetleriyle de güzel sanatların her alanında ihtiyaç duyulan üretim ve performans çıktıları sunuyor. Eğitim sürecinde öğrencilerin, öğrendiklerini deneyimlemelerini ve üretime dönüştürmelerini önemseyen anlayışın yansıması olarak tam donanımlı atölyeler, cam, seramik fırınları ve konser salonları öğrencilerin kullanımına açılıyor. Bu konuda özellikle Cam Bölümü, sunduğu imkanlarla ülkemizde tek olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Enstitü Baskı Sanatları Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları, Çizgi Film (Animasyon) Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programı ve Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü Sanat Dalı Sanatta Yeterlik programında Türkiye’de tek eğitim veren kurum olma özelliği de taşıyor.

Güzel Sanatlar eğitiminin vazgeçilmezi olan farklı kültürlerle karşılaşmalar, aynı alanda farklı yaklaşımlarla iş birliği yaparak ortaya çıkartılan ürünler, enstitünün önceliklerinden birini oluşturuyor. Bu tür üretimlere destek vermek ve eğitim sürecini zenginleştirmek amacıyla dünyanın farklı yerlerinden kurumlarla yapılan iş birlikleriyle öğrencilere farklı ülkelerde eğitim, staj ve projelerde yer alma imkânı sunuluyor. Eğitim verdiği tüm alanlarda Anadolu Üniversitesi’nin ilgili fakülteleri ve devlet konservatuvarı ile iş birliği içinde bulunan enstitü, bu yolla öğrencilerine daha geniş çalışma, üretim ve uygulama imkanları sunmuş oluyor.

Sanatın her alanına mezun yetiştiriliyor

Mezun olan öğrenciler ilgili bölümlerinin akademik kadrolarında veya özel sektörde çalışmalarına devam edebiliyorlar. Bunun yanında mezunlar; sanatsal çalışmalarını üretebilecekleri atölyelerde, Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları’nda, özel tiyatrolarda, Devlet Senfoni Orkestraları’nda, Opera ve Bale orkestralarında, özel kuruluşların performansa dayalı topluluklarında, multimedya yapım şirketlerinde, reklam ajanslarında, yer alarak da sanatsal çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca mezunlarımız, akademik kariyerlerine devam edip ilgili oldukları sanat alanında kurumlarda akademisyenlik veya özel sektörde çalışma ve bilimsel araştırmalar da yapabiliyorlar.

Enstitü bünyesinde kayıtlı öğrenciler, farklı kurumlarla iş birliği yaparak çeşitli galerilerde sergiler düzenleyebiliyor ve küratörlük deneyimini eğitim-öğretim sürecinde gerçekleştirme fırsatı da bulabiliyor. Öğrenci ve mezunlar ulusal ve uluslararası festival, sergi, trienal, bienal, fuar gibi etkinlik ve yarışmalarda eserleriyle de yer alabiliyor. Yine pek çok Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü mezunu, ülkemizde ve dünyada yarışmalarda eserleri ve performanslarıyla ödüllere layık bulunuyorlar.

Üretimleri ve çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip öğretim üyeleri de, alanlarıyla ilgili aktif çalışmalarına devam ediyor. Yeni akademik yıl için başvuru tarihleri ve detaylı bilgiye gse.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.