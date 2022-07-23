Sanatçı Özgün çevrim içi söyleşilere konuk oldu

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin düzenlediği “Tercihim Eskişehir” platformu “Zirve Konukları ile Çevrim içi Söyleşiler” etkinliğinin kapanış oturumuna Eskişehirli başarılı sanatçı ve müzisyen Özgün konuk oldu.

“Tercih etmeyi düşünen öğrenciler tereddüt etmeden Eskişehir’e gelmeliler”

Eskişehir’de doğan ve küçük yaşta Anadolu Üniversitesi çocuk korosuna giren sanatçı Özgün Eskişehir’e olan sevgisini şu sözlerle ifade etti:

“Eskişehir’de yaşamak, okumak, eğlenmek çok güzel ve keyif verici. Tercih etmeyi düşünen öğrenciler tereddüt etmeden Eskişehir’e gelmeliler. Eskişehir, güvenli bir şehir olmasının yanı sıra öğrencilerin sosyal hayatlarını keyifle yaşamasını sağlayan bir şehir. Öğrenciler Eskişehir’de sosyalleşmek adına istedikleri yere çok kolay ulaşabiliyorlar. Üniversitelerin akademik başarısı da göz önüne alındığında, Eskişehir’i ailelerin çocuklarını hiç düşünmeden gönderebileceği bir şehir olarak görüyorum."