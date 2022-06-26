Sanat ve doğa, bu kampta bir araya geldi

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sanat Kampı’na katılan vatandaşlar, resim atölyesinden ahşap boyamaya, karikatür atölyesinden tiyatro gösterisine kadar sanat ve doğa ile iç içe 2 gün geçirdi.

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) ve Dario Fo Eskişehir’in katkılarıyla düzenlenen Sanat Kampı, yaklaşık 250 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Kızılay Hasırca Kamp Alanı’nda düzenlenen Sanat Kampı’nda; kitap takas etkinliği, fotoğrafçılık atölyesi, resim atölyesi, tiyatro gösterisi, karikatür atölyesi, seramik atölyesi, yenilikçi fikirler atölyesi, tiyatro atölyesi ve ahşap boyama atölyesi etkinlikleri düzenlendi.

“Bu salgın bize sokağa çıkmanın ne kadar kıymetli olduğunu, sosyalleşmenin değerini öğretti”

Etkinlik alanına gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ilk olarak boya atölyesini ziyaret etti. Daha sonra kamp alanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ataç, korona virüsün etkilerinin azalması ile sosyal etkinliklerin yeniden başlamasını değerlendirdi. Başkan Ataç, “Ben olaylara bir madalyon gibi bakarım, bir mat bir de parlak yüzü vardır. Pandeminin mat yüzünü zaten biliyoruz. Parlak yüzü ise bu salgın bize sokağa çıkmanın ne kadar kıymetli olduğunu, sosyalleşmenin değerini öğretti. Vatandaş olarak bu parlak tarafı iyi kavramamız lazım sağlığımızın kıymetini bilelim. Sevgili dostlar, ben de buraya geldiğime o kadar mutlu oldum ki en son çocukluğumda gelmiştim, bir de şimdi geldim. Binalar yapılmış ama doğanın güzelliği hala duruyor ve de siz şu anda keyfini çıkarıyorsunuz. Akşam yattığınızda altınızdaki toprağın, esen rüzgarın, ekosistemin kıymetini bileceksiniz. Biz diyoruz ki bu güzelliklere bundan sonra da devam edelim ve buralara sahip çıkalım, keyfini sürelim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum, hepinizi çok seviyorum” dedi.

4 kilometrelik yürüyüş etkinliği ile sona eren kampa katılan vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.