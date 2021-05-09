Şampiyon, Eskişehir Ormanspor ligi beraberlikle tamamladı

Türkiye Erkekler Hentbol 1.Ligi şampiyonluğunu ilan eden Eskişehir Ormanspor, sezonun son maçında Hatay deplasmanında berabere kaldı.

Maç öncesi ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden misafir takımı tebrik ederken her iki taraf da birbirlerine hediyeler sundu. Ligde 34 puanla 5. sırada bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile yapılan maçta Eskişehir Ormanspor, deplasmanda beraberlik elde etti.

Hatay Büyükşehir Belediye SK’nın başlattığı mücadelede ev sahibi takım, hücumunda ilk sayıyı yaptı. Karşılıklı ataklarla 10. dakikada Hatay Büyükşehir Belediye’nin 7-4’lük üstünlüğü kaydedildi. 15. dakikaya gelindiğinde Eskişehir Ormanspor farkı kapatmaya başladı. Son dakikalarda yaptığı ataklarla şampiyon takım ilk yarıyı 17-16 önde bitirdi.

İkinci yarıya gelindiğinde 35. dakikada farkı 3 sayıya çıkaran Eskişehir Ormanspor, 45. Dakikada 26-25’lik skorla bu üstünlüğü ev sahibine kaptırdı. Son 5 dakikaya girildiğinde skor 29-29 eşitlendi. Bu sırada misafir takım mola aldı. Molanın bitiminde Hatay Büyükşehir skoru 30-29’a getirince bu defa Eskişehir Ormanspor Antrenörü Mehmet Fatih Işık 2. molayı aldı. Son 10 saniye kala Eskişehir Ormanspor, oyuncusu Uğur Can Doğan’ın kaydettiği skor ile deplasmandan 30-30 beraberlikle ayrıldı.

Hatay deplasmanından 1 puan ile dönen Eskişehir Ormanspor, ligi de şampiyon olarak en yakın rakibi Yeni Mamak Spor’un 1 puan önünde 48 puan ile tamamlamış oldu.