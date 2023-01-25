Saldırıya uğrayan kuryelerden basın açıklaması

Eskişehir’de döner bıçaklı ve taşlı saldırılara maruz kalan kuryeler, basın açıklaması düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Tutan Sokak’ta bulunan bir marketten bir çocuğun cips çaldığını gören kurye polisi aradı. Daha sonra ise cips hırsızlığı yapan çocuk ve arkadaşları polisi arayan kurye ile civar mahallelerdeki tüm kuryelere saldırmaya başladı. Döner bıçaklı, taşlı saldırılarda bir gecede 8 kurye çeşitli yerlerinden yara aldı. Saldırıya uğrayan kurye ve arkadaşları bugün bir basın açıklaması düzenledi. İsmet İnönü 2 Caddesi’nin yakınlarında bulunan boş alanda toplanan mağdur kuryelerin sözcüsü Yener Özer, şu ifadelere yer verdi:

“Bir markette yapılan hırsızlık olayını gören kurye arkadaşımızın polisi araması üzerine hırsızlığı yapan çete tarafından darp edilmeye çalışılmış ve kendini bilmez magandalar olayı daha da büyüterek bunu kurye camiasına yönelik şiddet içeren bir tuttum içerisine girmiştir. Olaylarda bir arkadaşımızın kolu kırılmış, bir diğer arkadaşımızın ise başına hayatına kast edilircesine vurulmuştur. Kurye camiasının her ferdi canı için endişe etmektedir. Bu insanların eşleri, çocukları ve yakınları da endişe içindedir. Adli mercilerden talebimiz ivedilikle bu şahısları tutuklamasıdır. Bu şahıslar şiddet eğilimlerine devam etmekteler. Eğer talebimiz karışlık bulmaz ve bu eylemler devam ederse bir sonraki hareketimiz il genelinde iş bırakma olacaktır. Emniyette gözaltına alıp geri bırakıyorlar. Çünkü yaşları bildiğimiz kadarı ile küçük, çocuklar bunlar. Ama yaptıkları eylemeler hiç çocukça değil. Mağdur olan birçok arkadaşımız var bizde bu arkadaşçalarımızın sesini duyurmak için buraya geldik.”