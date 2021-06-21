Sakaryabaşı’nda kontrol ve denetimler

Eskişehir’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Çifteler ilçesine bağlı Sakaryabaşı mevkiinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması, yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması ve getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğüne ait su ürünleri kontrol teknesi ile drone desteği eşliğinde yapılan denetimlerde suya atılı vaziyette, kullanımda ve sahipsiz 100 metre ağ, 7 adet pinter ve ekolojik açıdan zararlı bir tür olan 40 kg tilapia balığı ele geçirildi. Gerçekleştirilen denetim esnasında ağların içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen endemik balık türleri tekrar yaşam alanlarına bırakıldı. El konulan istihsal vasıtalarının mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için İl Müdürlüğü deposunda yediemine alındı.

Su ürünleri denetim ve kontrollerinin düzenli olarak diğer su kaynaklarında da gerçekleştirildiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, balıkçıların serbest dönemde kurallara uygun avcılık yapmaları ve avcılığa kapalı dönemde de av yasaklarına özen göstermeleri gerektiğini belirtti. Usulüne uygun olmayan su ürünleri avcılığını engellemenin ekolojik dengenin korunması açısından büyük önem arz ettiğini belirten Gümüş, göletlerde kaçak avcılığı önlemek amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.